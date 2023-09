Il progetto del writer Anc "ridisegna" viale Vittorio Veneto | Video

Il writer Antonio Anc, già noto per le numerose iniziative analoghe messe in atto in città, ha quasi ultimato la sua nuova opera murale realizzata nell'ambito del progetto "Athena Catania" sulla facciata del collegio Sacro Cuore di Gesù del viale Vittorio Veneto, grazie al supporto dell'Officina del colore