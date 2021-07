Museo dello Sbarco, inaugurato nuovo plastico delle battaglia del ponte di Primosole 

La ricostruzione con soldatini e mezzi militari in miniatura è stata realizzata con cura di dettagli da Enrico De Maria, presidente del Centro siciliano di modellismo storico in collaborazione con Saimex di Stefano Allorini

Questa mattina, 19 luglio, al Museo dello Sbarco-Sicilia 1943, il sindaco metropolitano Salvo Pogliese ha presentato il nuovo plastico ottagonale, che riproduce in scala ridotta la Battaglia del Ponte di Primosole. La ricostruzione con soldatini e mezzi militari in miniatura è stata realizzata con cura di dettagli da Enrico De Maria, presidente del Centro siciliano di Modellismo Storico in collaborazione con Saimex di Stefano Allorini.

"Continuiamo nell'opera di rilancio e rivalutazione del Museo dello Sbarco - ha sottolineato il sindaco metropolitano Salvo Pogliese - le cui potenzialità come centro di attrazione per il turismo storico-militare devono essere pienamente sfruttate. In tal senso, l'inaugurazione di oggi di questo splendido diorama rappresenta solo un'ulteriore tappa di un percorso che abbiamo intrapreso e che solo dieci giorni addietro ha visto l'ampliamento, con 35 nuove foto inedite, della mostra fotografica permanente degli scatti del grande reporter di guerra Phil Stern curata dal Ezio Costanzo e da Ornella Laneri della fondazione OL.".

All'inaugurazione di oggi erano presenti oltre al sindaco Pogliese e a Enrico De Maria, Paolo Divizia comandante del 62° Reggimento fanteria Sicilia, Federico Ciavattone dottore di ricerca in Storia contemporanea e docente al MIUR, Renato Daretti, Marco Gibillaro, Alberto Moscuzza, l'arch. Salvino Maltese, e i dirigenti della Città Metropolitana Giuseppe Galizia e Diane Litrico.