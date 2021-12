Aci Castello, Babbo Natale incontra i bimbi al Castello Normanno

Babbo Natale esiste davvero ed è pronto a esaudire i desideri dei bambini tutti i giorni, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 fino al 23 dicembre al Castello Normanno di Aci Castello. "Riaccendere l’incanto del Natale dopo i tempi bui che abbiamo vissuto e che ci stiamo gradualmente lasciando alle spalle è l’omaggio che a titolo del tutto personale ho voluto rendere ai castellesi, adulti e piccini, attraverso una serie di iniziative che non hanno gravato sulle casse comunali", fa sapere con orgoglio l’assessore al Turismo e Spettacolo Marco Calì. "Dagli alberi di Natale nei pressi delle chiese nelle nostre frazioni agli addobbi natalizi in Piazza Castello, dalla cartellonistica al mercatino d’artigianato curato dall’associazione 'Impara l’Arte', dai giochi per i bambini al concorso indetto dalla ProLoco con il coinvolgimento dei commercianti locali per premiare l’allestimento natalizio più bello. Insomma - spiega l’assessore Calì - nel nostro piccolo ho voluto pensare in grande perché meritiamo tutti di vivere la gioia e la serenità del Natale con la sua atmosfera intima, lieta e familiare". Il Castello Normanno è allestito da Cosimo Pedicone, professionista di fama internazionale che ha voluto ricreare l’Ufficio Postale di Babbo Natale, la fabbrica degli Elfi e l’incantevole casa di Babbo Natale che ospiterà i bimbi più curiosi e i sognatori di ogni età. "Il Natale è una festa magica che ci permette di ritrovare la fede e la speranza, un momento tanto atteso e fortemente desiderato dove i nostri sogni diventano realtà. Ed è quello che ho cercato di fare: realizzare un sogno per la nostra comunità lasciando le porte aperte a tutti i visitatori", conclude l’assessore.