Nuova Casa Banco Alimentare della Sicilia Onlus: presentati 5 nuovi "Compagni di Banco"

L’accoglienza dà spettacolo e la collaborazione tra profit e no profit ha fatto da colonna sonora a una serata-evento organizzata nella Nuova Casa del Banco Alimentare della Sicilia Onlus. Il cambio di residenza era avvenuto a ottobre 2020 ma pandemia e aumento dei contagi non avevano permesso di presentare a tutti la nuova sede del Banco Alimentare all’interno del MAAS (Mercati Agroalimentari Sicilia) di Catania. Per sopperire a questa mancanza giovedì 29 luglio il piazzale di scarico del nuovo magazzino è diventato un vero e proprio palcoscenico da cui è stato possibile ringraziare, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, imprese e amministratori che hanno contribuito ad aiutare fattivamente l’attività del Banco Alimentare in questi ultimi mesi. Sono cinque i nuovi “Compagni di Banco”: Gianluca Landolina chairman & CEO di Cellnex Italia; Giovanni Arena e Giusy Arena, rispettivamente direttore generale e membro del cda del Gruppo Arena; Rossella Pezzino De Geronimo, amministratore Dusty srl; Alessandra Fornaro e Franco Boffa rispettivamente direttore e consigliere delegato Global Broker SpA; Santo Sciuto, responsabile Direzione Territoriale Sicilia Centro Creval - Gruppo Crédit Agricole Italia.

La serata è stata l’occasione per proporre un piccolo e divertente, spettacolo circense curato dal mago George del Circo Greca Orfei. Un momento di puro svago offerto col cuore per ricambiare l’aiuto ricevuto dal Banco Alimentare durante il blocco degli spettacoli imposto dal lockdown. Il cuore si dona o si riceve, in entrambi i casi le emozioni di ritorno danno vita a uno spettacolo ed ecco perché è stata scelta questa formula per ringraziare i volontari in arancione e permettere, a ciascuno di loro, di vedere la Nuova Casa e per comunicare agli ospiti cosa avevano contribuito a creare e a sostenere con la loro generosità. Particolarmente toccante è stata la benedizione impartita da S.E. Monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania.

A fare punto e numeri è stato il presidente Maugeri nel suo discorso introduttivo durante il quale ha ringraziato, per la vicinanza e l’amicizia, l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania, Barbara Mirabella. Nei primi 7 mesi del 2021 abbiamo aiutato più di 136mila persone distribuendo oltre 5.500 tonnellate di cibo, quando, nei 12 mesi del 2020, le tonnellate distribuite erano state 7mila. Un aumento non da poco che ha permesso di sostenere l’incremento di più di 15mila persone aiutate in modo continuativo e che è stato possibile raggiungere grazie a questa Nuova Casa che si conferma location eccezionale per diversi aspetti: - la vicinanza alla Zona Industriale (cuore pulsante della filiera alimentare siciliana) che consente velocità di ritiro, maggiore possibilità di “salvare” prodotti troppo vicini alla scadenza e migliore gestione delle emergenze; - aumento degli scarichi Agea che sono diventati 3 ogni settimana con tempi di stoccaggio ridotti della metà grazie alla baie di carico e ai transpallet più veloci; - più numerosi i ritiri di ortofrutta dal MAAS che, tra ottobre 2020 e luglio 2021, hanno raggiunto gli 80.000kg con una media di circa 380kg/giorno; - semplificazione dei processi di gestione del pesce sequestrato grazie alla vicinanza dell’azienda ittica che si occupa della porzionatura dei pesci di grossa taglia, all’utilizzo della cella frigorifera del MAAS e alla disponibilità del nuovo abbattitore appena installato.

"Sostenibilità e antispreco sono diventati temi davvero importanti - conclude Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia Onlus - per i privati e per le imprese che hanno incontrato, nella mission del Banco Alimentare “recuperare le eccedenze e le distribuirle ai bisognosi tramite le strutture caritative”, terreno fertile per sostenerci in questa attività. Oggi festeggiamo questa collaborazione, questa unione tra pubblico e privato che mette al primo posto la lotta allo spreco a favore dei più disagiati. Obiettivo che ci auguriamo di poter continuare con le adesioni all’evento Charity Dinner “Il gusto di donare” che stiamo organizzando per l’11 settembre 2021 alle ore 20 e che verrà presentato da Salvo La Rosa".

Gianluca Landolina chairman & CEO di Cellnex Italia: "La vicinanza di Cellnex Italia al Banco Alimentare prende atto del contesto sociale, fatto di individui, in cui viviamo e operiamo come azienda. Sono le persone, infatti, che segnano il nostro presente e tracceranno il nostro futuro. Il fatto che il Banco Alimentare sia così estremamente necessario nella sua efficacia ed efficienza ci deve fare riflettere su quanto sia importante la sua azione e quanto sia altrettanto importante supportarlo. Per questo Cellnex Italia ha sostenuto, sostiene e continuerà a sostenere il Banco Alimentare".

Giovanni Arena direttore generale del Gruppo Arena e neopresidente del Gruppo Végé: "Ora più che mai, unirsi in una logica di inclusione e coesione sociale è diventato fondamentale per il nostro territorio. Per la nostra Azienda è importante essere vicini alla nostra comunità, sempre con rispetto e sensibilità. Il nostro sostegno al Banco Alimentare, realtà con la quale ci pregiamo di collaborare da anni, vuole essere concreto e a supporto di chi ogni giorno fornisce assistenza civile e sociale".

Rossella Pezzino De Geronimo, amministratore Dusty srl: "C’è urgente bisogno di uomini e donne di buona volontà che lavorino per il bene comune superando logiche di egoismo e di tornaconto personale", dichiara l'amministratore di Dusty Rossella Pezzino de Geronimo, affermando il sincero impegno di voler continuare a contribuire ai progetti del Banco Alimentare. "La pandemia rimette in discussione la “vita di prima” e ci spinge a riscrivere i principi su cui fondare la società, primi fra tutti la fraternità e la solidarietà intesi come valori universali e non solo cristiani. La sopravvivenza dell'umanità poggia sul "Noi", sulla cura degli uni verso gli altri, dove l'Io cresce in umiltà, generosità, fiducia e carità, combattendo le disuguaglianze. L’Amore è lo slancio di speranza verso nuovi orizzonti di vita".

Franco Boffa consigliere delegato Global Broker: "Siamo orgogliosi di aver affiancato il Banco Alimentare in questa attività di supporto alle famiglie più bisognose. La professionalità ed operatività dello staff ci hanno permesso di conoscere una importante realtà nella Regione Sicilia, area nella quale Global Broker S.p.A. vuole sempre di più consolidare la sua presenza. Per questo garantiremo un sempre costante e futuro supporto alle iniziative che il Banco Alimentare svilupperà nel prossimo futuro".

Santo Sciuto Direttore Territoriale Sicilia Centro Creval - Gruppo Crédit Agricole Italia: "Si parla ormai molto spesso di “nuove povertà”. La crisi economica, il COVID, la disoccupazione e la precarietà del posto di lavoro espongono sempre più individui ad una condizione di povertà. Creval ormai da molti anni collabora, anche per il tramite della Fondazione, con il Banco Alimentare. Sostenere i più bisognosi ci consente di reintepretare e consolidare il legame con i territori generando valore e sostegno a favore del tessuto economico-sociale dove la banca opera".