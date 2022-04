Covid, ancora un mese con le mascherine: oggi l'ordinanza di Speranza

Il 30 aprile scade il decreto con le ultime restrizioni Covid ma per un altro mese resterà l'obbligo di indossare le mascherine nelle situazioni più critiche in quanto a rischio epidemiologico. Lo prevedere il nuovo decreto Covid che il ministro della Salute Roberto Speranza si appresta a firmare nelle prossime ore per prolungare l'uso delle mascherine Ffp2. Alla luce della risalita dei contagi registrati negli ultimi giorni infatti l'orientamento del governo è quello di mantenere una forma di prudenza posponendo il "liberi tutti" fino alle porte della stagione estiva.

Il nuovo decreto mascherine prevede che almeno per tutto il mese di maggio sarà obbligatorio indossare gli idonei dispositivi di protezione per viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico locale: autobus, metropolitane e tram, così come per salire sui treni e aerei, e per entrare nelle strutture sanitarie. Mascherine anche a scuola fino al termine dell'anno scolastico, come è scritto nell’ultimo decreto firmato da Mario Draghi.

Le ultime ore per la stesura del decreto sono lasciate alle limature del provvedimento che potrebbe - secondo la linea aperturista della maggioranza - far cadere l'obbligo della mascherina negli uffici. Inoltre poiché dall’1 maggio non sarà più necessario mostrare il green pass per lavorare e frequentare i luoghi di svago, alcuni ministri chiedono di eliminare anche le mascherine. Ma al ministero della Salute mantengono cautela dopo l'effetto Pasqua che ha visto una risalita dei contagi. Nelle prossime ore si potrebbero avere pertanto nuove modifiche alle linee guida: per cinema, teatri, sale da concerto, palazzetti dello sport si dovrebbe lasciare la possibilità di passare dalle Ffp2 alle chirurgiche.

Fonte: Today.it