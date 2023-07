Cambio al vertice del Rotary Catania Est, a guidarlo Dimitri Tosi

Un passaggio di campana all’insegna dell’amicizia e della condivisione, quello che ha visto il cambio al vertice del Rotary Club Catania Est: Dimitri Tosi succede a Brunella Bertolino e guiderà il Club per l'annualità 2023/2024. “Il mio obiettivo principale per questo mandato - ha affermato Tosi nel suo discorso di insediamento - sarà quello di ispirare e motivare ogni membro del nostro club a dare il massimo. Voglio incoraggiare una cultura di collaborazione, di creatività e di pensiero critico all'interno del nostro gruppo, in modo che possiamo affrontare le sfide che ci attendono in modo più efficace”. “Desidero ringraziare la nostra presidente uscente, Brunella Bertolino, per il suo grande lavoro e per aver conseguito importanti risultati durante il suo mandato”, ha proseguito.

“È un orgoglio far parte di questa rete di persone straordinarie, che dedicano il proprio tempo e le proprie risorse per migliorare la vita di coloro che si trovano in situazioni di bisogno”. “Sono profondamente grato per questa opportunità che mi è stata concessa, e sono fiducioso che, lavorando come una squadra coesa e impegnata, realizzeremo grandi cose nel corso del mio mandato. Il potenziale del nostro club è immenso - ha concluso - e insieme possiamo trasformare la nostra visione in realtà”. Ad affiancare Dimitri Tosi nell’anno sociale 2023/2024 il direttivo composto da: Brunella Bertolino, Anna Sophie Barletta, Francesca Mangiameli, Roberto Salmeri, Eliana Di Mauro, Concetto D’Antoni, SIlvana Raffaele, Vincenza Speranza, Costantino Condorelli e Caterina Grillo.

Nel corso della serata si è svolto anche il passaggio di carica dell’Interact Catania Est con l'insediamento di Giulia De Luca che prende il posto dell’uscente Michela Marinaci. Assegnate anche due Paul Harris, la più alta onorificenza rotariana: a riceverle Concetto D’Antoni e Carlo Di Bella. Tre i nuovi soci che entrano invece a far parte del RC Catania Est: la giornalista Giovanna Caggegi, il farmacista Daniele Spataro e il ginecologo Sebastiano Valenti. Presenti alla cerimonia i Past Governor del Distretto 2110 Titta Sallemi, Salvo Sarpietro, Francesco Milazzo e Orazio Agrò, la presidente dell’Inner Wheel Catania Valeria Mirone, l’assistente dell’attuale Governatore Mattia Branciforti, il neo eletto sindaco di Viagrande Salvo Faro, l’assessore alla Cultura del Comune di Sant’Agata Li Battiati e presidente Incoming dell’RC Catania Est Caterina Grillo e il presidente del Centro Servizi per il Volontariato Etneo Salvo Raffa