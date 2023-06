Ognina, avvistato il mega yacht Lady Marina del milionario Mantegazza

Avvistato al largo di Ognina il Lady Marina, uno yacht da sogno di 64 metri che può ospitare fino a 14 persone in sette camere, come riporta il portale del settore SuperFanYacht. Tra le caratteristiche speciali, il Lady Marina ha anche uno spazio per l'atterraggio di elicotteri. Il proprietario è Sergio Mantegazza, uomo d'affari italo-svizzero a capo di una compagnia di viaggi multinazionale, la Globus. Il Lady Marina ha un valore di 42 milioni di euro. Una piscina e un gigantesco salone sono due delle caratteristiche che rendono l'imbarcazione davvero particolare