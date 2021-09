Ospedale di Biancavilla, affidata la progettazione dell’elisuperficie

Affidato l’incarico per la progettazione dell’aviosuperficie dell’ospedale di Biancavilla. L’opera sarà realizzata nella parte sommitale dell’area ospedaliera, per un totale di 1225 mq. I lavori saranno realizzati con fondi del Bilancio aziendale, per un importo complessivo di oltre 500mila euro, compresi i lavori di bonifica e sicurezza ambientale. In corso anche la progettazione della ristrutturazione del padiglione B del nosocomio che ospiterà i reparti di Medicina e Laboratorio analisi.

"Con questi investimenti - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza -, in armonia con le linee di indirizzo del Governo regionale, puntiamo a consolidare le reti assistenziali del territorio, in modo da erogare una moderna assistenza medica e a dare un forte impulso alla capacità di risposta del sistema sanitario della nostra provincia in caso di emergenza. Per l’ospedale di Biancavilla abbiamo previsto anche un programma di investimenti per l’adeguamento e l’innovazione tecnologica". Novità anche sotto il profilo dei servizi. Dalla prossima settimana, all’ospedale, ritorna attiva la cassa per il pagamento dei ticket. Al momento la cassa sarà operativa il martedì (8-13) e il giovedì (9-11). Il servizio andrà a regime dalla prima settimana di ottobre, con il supporto di personale amministrativo in servizio presso altre sedi.

"La soluzione individuata fa da ponte verso la normalizzazione dell’attività - spiega il direttore amministrativo dell’Asp di Catania, dott. Giuseppe Di Bella -. Nei prossimi giorni è prevista l’assunzione di nuovo personale, per l’assegnazione del quale abbiamo indicato priorità assoluta per questo ufficio".