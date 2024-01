"Pazzo Mondo", il nuovo singolo dei DEA

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Questo "Pazzo Mondo" nasce in un periodo molto complicato per tutti. Un lungo momento, attraversato da paure, incertezze, illusioni che hanno purtroppo condizionato il nostro modo di vivere e di pensare... È stato scritto in modo consapevole di ciò che stava capitando attorno a tutti noi, vivendo e sentendo ogni parola, facendola propria. Ma alla fine del tunnel, c'è sempre uno spiraglio di luce... I DEA sono una band siciliana nata per passione e amore verso la musica e con la voglia di farsi sentire e raccontare..... oggi 12 gennaio 2024 il singolo che anticipa l'album è in tutti gli store e piattaforme digitali. Buon ascolto!