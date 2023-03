Perchè si festeggia l'8 marzo: le origini della Festa della Donna

L'8 marzo si festeggia la Festa Internazionale della donna. Una data simbolo che ricorda i diritti sociali e civili conquistati nel tempo e per cui purtroppo, numerose comunità e realtà tuttora stanno tenacemente lottando per eliminare definitivamente le disuguaglianze e le discriminazioni. È importante, pertanto, andare alle origini della Giornata Internazionale della Donna per scoprirne il significato e trovare le ragioni per celebrare le donne e le loro battaglie. Perché venne scelto questo giorno?

La prima Festa della Donna

La prima Giornata Nazionale della Donna venne celebrata il 28 febbraio 1909 negli Stati Uniti per iniziativa del Partito Socialista Americano, che scelse questa data in memoria dello sciopero di migliaia di camiciaie newyorkesi che, l'anno prima, avevano rivendicato con forza migliori condizioni di lavoro. L'anno seguente la ricorrenza venne introdotta anche in Europa sotto l'impulso dell'Internazionale Socialista, che, durante lo svolgimento del congresso di Copenhagen, decise di istituire la Giornata internazionale della donna per promuoverne i loro diritti e per sostenere la campagna in favore del suffragio universale. In quel momento, seguendo il modello statunitense, la sua celebrazione venne fissata l'ultima domenica di febbraio. Austria, Danimarca, Germania e Svizzera, nel 1911, furono i Primi Paesi del vecchio continente a celebrare questa giornata.

Perché si festeggia l'8 marzo?

L'8 marzo 1917, a San Pietroburgo, le donne della città si trovarno per marciare per il "Pane per la Pace" chiedendo la fine della Prima Guerra Mondiale e di veder riconosciuti i loro diritti. Questa data venne fissata come comune a tutti paesi durante la conferenza delle donne comuniste a Mosca nel 1921, chiamandola allora “Giornata internazionale dell’operaia”.

La ricorrenza in Italia

In Italia la giornata venne istituita nel 1922. A causa dell’isolamento politico della Russia, le origini storiche vennero confuse dando vita a fantasiose storie sulla nascita di questa giornata. Solo nel 1975 l’Onu la riconobbe come giornata ufficiale e si cominciarono anche ad adottare misure per riconoscere i diritti fondamentali.

La mimosa simbolo di libertà

Nel 1946, su proposta di Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei, è stata invece individuata la mimosa come suo simbolo ufficiale. Una scelta che si deve alla stagione di fioritura di questo fiore - che avviene sempre nei primi giorni di marzo - e ai suoi costi contenuti. Il giallo è il colore che rappresenta il passaggio dalla morte alla vita, diventando così metafora delle donne che si sono battute per l'uguaglianza di genere.