Terzo municipio, piazza Cavour abbellita con 50 stelle di Natale

Piazza Cavour è stata abbellita con 50 Stelle di Natale, donate dal Club Service Rotaract Club Catania, alla presenza del Sindaco Salvo Pogliese e del consiglio del III municipio. “Proseguiamo con delle iniziative specifiche che stanno portando l’atmosfera natalizia nei nostri parchi - afferma il presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara - attività che creano momenti di aggregazione e portano a riqualificare gli spazi di socializzazione. Ringrazio tutti i presenti, oltre al Rotaract Club Catania e all’amministrazione comunale, che con il loro esempio stanno dando un segnale importante in questo particolare periodo dell’anno”.

“Manteniamo la parola data a maggio - dichiara il Presidente Rotaract Catania Salvatore Paglialunga - ci siamo presi cura di piazza Cavour ed in occasione delle festività natalizie abbiamo deciso di rivitalizzare il sito ripristinando la ruota del Rotary e prevedendo la piantumazione di addobbi natalizi. Un sentito ringraziamento lo rivolgiamo ai catanesi che vivono piazza Cavour, anche detta piazza “al borgo”, per l’apprezzamento e la tutela verso questa nostra iniziativa. Si tratta di un piccolo gesto ma denso di significato perché tutti, anche con poco, posso contribuire a rendere la nostra amata città ancor più bella e soprattutto cercare di mantenerla e preservarla come merita. Ringrazio le istituzioni cittadine intervenute, tra cui il sindaco di Catania ed il presidente del III municipio, per il segno tangibile della vicinanza e del sostegno dimostrato”.