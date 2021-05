Piazza Mancini Battaglia, installato defibrillatore donato da Sidra 

Un essenziale strumento salvavita, messo a disposizione di tutti i catanesi, è il defibrillatore installato questa mattina a Piazza Mancini Battaglia. Su iniziativa della dottoressa Sara Pettinato, consigliere comunale e presidente della quarta Commissione Sanità, e donato dalla Sidra alla Città di Catania. Alla consegna del defibrillatore, montato all’interno di una colonnina termoriscaldata, erano presenti oltre alla dott.ssa Pettinato i vertici di Sidra, l’assessore allo Sport Sergio Parisi e Antonio Barresi padre del giovane Raffaele stroncato da un infarto mentre era a scuola.

“Ringrazio Sidra per avere donato questo preziosissimo strumento medico alla città – dichiara Sara Pettinato – che si va ad aggiungere agli altri sette già installati nelle vie di Catania e a cui ne seguiranno molti altri. Il defibrillatore è un presidio salvavita che se usato tempestivamente può evitare il decesso e permette di garantire prezioso tempo utile all’arrivo dei soccorsi medici. Ricordiamo che il defibrillatore è semiautomatico, infatti basterà solo accenderlo premendo il tasto “on” e poi lo strumento inizierà a dare informazioni sulla procedura da seguire: esatto posizionamento delle placche, quando defibrillare se il ritmo cardiaco è in sofferenza. Salvare la vita a chiunque possa incorrere in un arresto cardiaco si può". L’assessore Parisi ha portato i saluti del sindaco Salvo Pogliese e sottolineato il pieno appoggio dell’Amministrazione comunale alla lodevole iniziativa della dott.ssa Pettinato per creare una rete di defibrillatori nelle vie di Catania.