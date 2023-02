"Pippo Baudo sta male?": il conduttore rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute

Dopo lo spavento il sollievo. È stato lo stesso Pippo Baudo a mettere un punto alle voci che lo davano per malato. "Il mio nome è Pippo Baudo e sto bene", queste le prime parole del conduttore contattato da Il Messaggero.

L'allarme sulle condizioni di Baudo era nato da alcune parole di Pippo Balistreri, durante la trasmissione Italia Sì, che si era commosso ricordando il collega affermando che non starebbe godendo di buona salute. Queste dichiarazioni hanno creato non poco scompiglio.

L'86enne ha tranquillizzato tutti tramite il telefono della sua agente, Dina Minna: "Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio". Minna ha poi chiarito che Baudo era a pranzo fuori ieri, domenica 19 febbraio, e che quindi i suoi fan possono stare tranquilli.

Fonte Today.it