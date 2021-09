Pippo Baudo nominato Cavaliere di Gran Croce dal presidente Mattarella

"E' l'ultimo grande regalo che mi ha fatto. E' una onorificenza molto ambita, io sono il 301esimo in tutto il Paese. E' un riconoscimento al proprio lavoro e alla propria professionalità", ha detto il presentatore all'AdnKronos

Pippo Baudo è stato nominato, lo scorso 21 settembre, cavaliere di Gran Croce all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il presentatore ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Adnkronos: "Ho avuto questo regalo da parte di Mattarella. Mi ha comunicato di avermi assegnato questa onorificenza e sono andato al Quirinale dove ho avuto con il Presidente un incontro caloroso e denso, noi siamo molto amici da anni", dice Baudo. "E' l'ultimo grande regalo che mi ha fatto. E' una onorificenza molto ambita, io sono il 301esimo in tutto il Paese. E' un riconoscimento al proprio lavoro e alla propria professionalità. La cosa bella - sottolinea - è che è arrivata a sorpresa perché io non ci ho mai puntato, quindi quando ti arriva un simile regalo sei ancora più felice".

Inoltre il noto presentatore originario di Militello ha raccontato di aver rivolto al presidente Mattarella diversi elogi e di aver ricordato gli anni in cui avevano fatto politica insieme. Anni in cui l'attuale presidente, dopo l'uccisione per mano mafiosa del fratello Piersanti, si è impegnato nell'agone politico.