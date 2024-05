Mare sicuro anche per i diversamente abili: ecco i lidi catanesi "senza barriere"

Mare accessibile e un’estate senza barriere. Sono gli obiettivi perseguiti da Tourability, il nuovo progetto che in Sicilia coinvolgerà dieci spiagge tra la Plaia di Catania e Palermo e che mira a potenziare il turismo accessibile, attrezzando i litorali siciliani per renderli inclusivi. Il progetto Tourability, finanziato dalla Regione siciliana, ha previsto una selezione con bando delle dieci location che, oltre ad avere il parcheggio riservato e la disponibilità di servizi igienici attrezzati secondo la normativa vigente per le persone con disabilità, saranno ottimizzate con nuove passerelle antiscivolo in legno di pino auto-clavato, le carrozzine per accesso al mare, gli ombrelloni, sdraio funzionali, kit di salvataggio specifici.

I lidi selezionati alla Plaia sono: il lido America, la colonia Don Bosco, il lido le Palme, il lido Polifemo e il lido Sablè Sale. "La selezione dei partecipanti ai tirocini – ha precisato Francesco Cauchi, advisor del progetto Tourability - sarà gestita dal Cpia Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Catania che grazie a un matching tra le specifiche esigenze delle location turistiche e i profili dei candidati, costruirà nuove opportunità di esperienza lavorativa per giovani persone con disabilità nei lidi beneficiari del Progetto".