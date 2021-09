Acireale, controlli a tappeto della polizia locale: sanzioni per 2.500 euro

Una vasta operazione volta alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno collegato al commercio ambulante abusivo è stata condotta in varie zone del centro cittadino

Una vasta operazione volta alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno collegato al commercio ambulante abusivo è stata condotta dal personale della polizia municipale su varie zone del centro. Quattro le pattuglie impiegate nel corso della prima giornata di intervento per un totale di nove unità che hanno proceduto al controllo di cinque persone e ad altrettanti sequestri di merce posta in vendita senza le necessarie autorizzazioni con sanzioni elevate per complessivi 2.582 euro. La serie dei controlli proseguirà anche nei giorni a venire e riguarderà l’intero territorio cittadino.