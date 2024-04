Ponti primaverili, i turisti scelgono Roma e Catania per le loro vacanze "veloci"

Gli italiani sono in partenza per i ponti primaverili, in particolare del 25 aprile, con una media di tre giorni e soprattutto all'estero. Oltre alle capitali e metropoli europee che non passano mai di moda - su tutte spiccano Barcellona, Parigi e Amsterdam - quest'anno le prenotazioni dall'Italia puntano forte anche sulla capitale albanese, Tirana. Le prime italiane in classifica sono invece Catania e Roma. E' quanto emerge da un'indagine di eDreams, agenzia di viaggi online tra le principali in Europa, che ha indagato sulle destinazioni più prenotate e sulla durata dei viaggi per italiani ed europei nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda la durata, ben il 37% dei connazionali ha scelto di concedersi una vacanza di 3 giorni mentre il 15% unirà le due festività per un break di 6 o 7 giorni. Ma quali sono le date più popolari per la partenza? I giorni più gettonati sono il 25 aprile (scelto dal 30% del campione) e il 26 (22%). Anche dall'estero si parte il 25 aprile per visitare l'Italia, Roma in testa. Secondo la tradizione, questi primi ponti di primavera saranno anche un'ottima occasione per i turisti e viaggiatori stranieri che verranno a scoprire le meraviglie nostrane. Anche nel 2024, la primavera sembra il periodo ideale per ammirare in particolare le città d'arte.

Tra il 25 aprile e il primo maggio quest'anno - secondo eDreams - sceglieranno una vacanza in Italia prevalentemente i francesi (30%), seguiti dagli spagnoli (19%) e dai tedeschi (18%). Complessivamente quasi la metà dei turisti che visiteranno il nostro Paese ha prenotato un soggiorno di 3 o più giorni (il 27% di 3 giorni e il 26% di quattro), leggermente più alta degli italiani la percentuale di chi imposterà l'out of office per 6 o 7 giorni, del 19%.