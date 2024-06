Conto alla rovescia per la X edizione del premio "Angelo D’Arrigo"

Zerocalcare, Barbara Gallavotti, i Nanowar of Steel, Giancane, Ester Pantano, Giovanni Arezzo, Alice Militello e Francesco Centorame sono soltanto alcuni dei protagonisti che si alterneranno venerdì 7 giugno, a partire dalle 20,30, sul palco dell’anfiteatro del centro fieristico "Le Ciminiere", dove si svolgerà, nell’ambito di Etna Comics 2024, la X edizione del Premio Angelo D’Arrigo, riconoscimento assegnato in ricordo del deltaplanista, scienziato del volo ed etologo, scomparso nel 2006.

Il premio

Il Premio Angelo D’Arrigo è soltanto uno dei tanti appuntamenti nati dalla collaborazione tra Fondazione ed Etna Comics: domani, giovedì 6 giugno, alle 11 in Sala Uzeta, è infatti programmata la conferenza dal titolo “Volare nel tempo: dalle imprese di Angelo D’Arrigo al futuro del volo”, cui parteciperanno Laura Mancuso (presidente della Fondazione D’Arrigo), Marco Busetta (campione italiano e mondiale a squadre, pilota della scuola Etna Fly) e Ugo Esposito (assistente di Angelo D’Arrigo). A moderare sarà Sofia Santangelo. Venerdì 7 giugno alle 17,30, in Area Movie, si terrà invece la conferenza dal titolo “Nuvole meccaniche: l’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi della creatività”. A partecipare saranno la vincitrice del X Premio D’Arrigo, la biologa e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, Laura Mancuso, Antonio Mannino (direttore generale e artistico di Etna Comics), l’attrice Ester Pantano e il giornalista Marco Rizzo. A moderare saranno Salvo Di Paola e Cateno Piazza.

Il concorso nazionale

Infine, spazio anche alla fase finale del concorso nazionale “Angelo D’Arrigo”, promosso da Fondazione D’Arrigo, direzione di Etna Comics e liceo artistico "Emilio Greco". I ragazzi e le ragazze dei licei artistici italiani che hanno preso parte al contest si sono ispirati alla frase “Una terra assolutamente ostile ma ricca di fascino… Uno spettacolo che si ripeteva da un’eternità conservato nel deserto come in un Museo segreto. Ero entrato in un mondo magico dove il tempo è sospeso, un mondo di silenzio e di luce nel quale ogni tensione si era subito disciolta” e potranno vedere le proprie opere esposte all’interno della manifestazione. Tre le categorie in cui sono state suddivise le opere: grafico-pittorica, scultura e “Prospettive altre” (quest’ultima caratterizzata da lavori realizzati da allievi diversamente abili per offrire uno sguardo che valorizzi la diversità). I tre premi per ogni categoria verranno scelti con giudizio della commissione composta da esperti scelti dalla Fondazione D’Arrigo e dalla Direzione artistica di Etna Comics, da una votazione on-line che avverrà - dal 6 giugno sino alle ore 12 del 9 giugno 2024 - sul sito della Fondazione D’Arrigo (www.angelodarrigo.com) e dai voti espressi dalle schede dei visitatori del contest. La premiazione delle opere partecipanti nelle rispettive sezioni si svolgerà alle ore 16 di domenica 9 giugno 2024 nella Sala Galatea de Le Ciminiere, a conclusione di Etna Comics 2024. Fuori concorso, sarà infine esposto all’ingresso di Etna Comics il grande pannello di 4x8 metri raffigurante Angelo D’Arrigo che le ragazze e ragazzi del Liceo artistico Angelo Musco di Catania hanno realizzato e donato alla Fondazione.

Come assistere alla serata

Per assistere allo spettacolo, presentato da Ruggero Sardo e diretto da Manolo Luppichini, basterà munirsi degli speciali braccialetti reperibili, con una donazione, nello stand della Fondazione D’Arrigo, presente durante Etna Comics nel Padiglione F de Le Ciminiere e, dalle 18,30 fino alle 20,30 di giorno 7 giugno, nel punto accrediti presente all’ingresso di Etna Comics. Sarà anche possibile acquistare, fino a esaurimento, i manifesti della manifestazione realizzati da Zerocalcare. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere i numerosi progetti di solidarietà che la Fondazione Angelo D’Arrigo promuove in tutto il mondo.