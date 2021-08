Presentato il premio USSI Estate 2021 che si terrà il 30 agosto a Trecastagni

C'e' anche Filippo Di Mulo, responsabile del settore velocita' della nazionale italiana di atletica e tecnico del Cus Catania, artefice primario dell'oro colto dalla staffetta italiana ai Giochi di Tokyo tra i vincitori del premio Ussi Estate 2021. La consegna dei riconoscimenti si terrà a Trecastagni, lunedì prossimo, alle 21, in piazza Aldo Moro. Premi anche alla regista televisiva Edy Saija Dodson, per la categoria Sport e Tv, e, nella categoria arbitrale, Cristina Anastasi, primo presidente donna del Comitato Regionale Arbitri Sicilia, le ragazze dell'Ekipe Orizzonte Catania, la Nuoto Catania, Meta Calcio a 5 e Catania Beach Soccer. Fra i dirigenti, riconoscimento per i 40 anni di attività di Pippo Leone. Non mancherà lo spazio per l'attività sociale (i Briganti Librino) e per il mondo del giornalismo (Angelo Scaltriti, responsabile comunicazione e stampa del Calcio Catania), saranno ricordati Ezio Vittorio, storico allenatore dell'Amatori rugby, e l'arbitro di basket Enrico Murabito. L'organizzazione è di Ussi Sicilia e Asd Sicilpool, con la collaborazione del Comune di Trecastagni e dell'Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo. "Stiamo vivendo una settimana molto pesante - ha affermato il sindaco di Trecastagni, Giuseppe Messina, presentando l'iniziativa - per ciò che è avvenuto nella mia città. Dobbiamo però tornare a sperare in qualcosa di bello e quale miglior viatico del premio Ussi Estate. Per me è un premio prestigiosissimo che ci porterà alla ribalta perchè questa manifestazione è molto ambita. Sono grato all'organizzazione, a Gaetano Rizzo che ha scelto Trecastagni, a Pippo Leone e alla Regione Siciliana, con l'assessore Manlio Messina che ci ha supportati".