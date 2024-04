Sanità, presentato il manuale di Giuseppe D’Angelo per fare rete negli ospedali

Si è tenuta oggi, nel presidio ospedaliero “Garibaldi-Centro” la presentazione del manuale “L’arte di fare rete, aiutare per aiutarsi”, un racconto autobiografico del medico Giuseppe D’angelo narrato da Marilena Giorgia Sperlinga.

In netto contrasto all’arrivismo che ogni giorno continua a plasmare un mondo di persone concentrate su se stesse, l’autore ha rappresentato, con il suo racconto, un elogio alla bellezza della vita, alla possibilità metodica di essere felici procurando la felicità degli altri, soprattutto all’interno di un ambiente di lavoro notoriamente difficile come quello delle corsie ospedaliere.

All’evento erano presenti il Commissario Straordinario dell’Arnas Garibaldi, Giuseppe Giammanco, il direttore generale dell’Azienda Universitaria Policlinico-San Marco Gaetano Sirna e il deputato regionale Dario Daidone.

A conclusione dell’evento, Giuseppe D’Angelo ha ringraziato la platea con un messaggio racchiuso tra le righe del suo libro: “Ho voluto trasferire il mio pensiero per potenziare la rete di aiuti possibili, dando piccoli e modesti suggerimenti su come sia possibile uscire dai coni d'ombra in cui, a volte, la vita ci inchioda. Questo è il metodo e questo sono io.”

La presentazione del libro è stata organizzata dalla Creoss, un'importante associazione di Operatori socio sanitari.