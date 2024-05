Sub volontari ripuliscono i fondali dell'area marina protetta Isole Ciclopi

Lo scorso 25 maggio si è svolta con grande successo l'operazione "Spiagge e Fondali Puliti" organizzata allo scopo di ripulire i fondali dell'area marina protetta Isole dei Ciclopi. Questa iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi diving club, tra cui Sigonella Scuba Club, in collaborazione con Padi Futuro Mare e Cataniaboattour Excursions. L'evento, promosso dal direttore dell'area marina protetta, Riccardo Strada, ha coinvolto diverse realtà locali e appassionati del mare. L' imbarcazione del Sigonella Scuba Club, La Ligeia, ha ospitato tre subacquei americani: Ben Wagner, Andrew Huck e Phillip Christner, accompagnati dal divemaster Giovanni Musumeci e suo figlio Gioele. Un momento particolarmente significativo è stata la presenza di Eugenio Caccetta, che a quasi 83 anni è forse il più anziano istruttore sub Padi in Italia. Insieme a lui, suo figlio Francesco Caccetta di Hsa Italia e il subacqueo appassionato Francesco Falcone hanno dato un contributo essenziale all'iniziativa.

Cruciale è stato il supporto di Giuseppe Molino, che con la sua imbarcazione ha facilitato lo smaltimento di circa 300 chili di rifiuti prelevati dai fondali marini. Inoltre, Fabio Galeandro, volontario dell'associazione Capomulini nel Cuore, ha offerto il suo prezioso aiuto durante tutta la giornata. La giornata si è conclusa in maniera speciale con l'avvistamento di alcuni bellissimi delfini. Guardando al futuro, il Sigonella Scuba Club ha già in programma la prossima missione: verificare lo stato di ripristino del percorso di archeologia subacquea per sub non vedenti, creato anni fa nei fondali di Capomulini. "Iniziative come 'Spiagge e Fondali Puliti' dimostrano che la comunità può fare la differenza, lavorando insieme per preservare e valorizzare il nostro prezioso patrimonio marino", ha dichiarato Riccardo Strada, direttore dell'Area Marina Protetta Isole dei Ciclopi. "Il coinvolgimento e la passione mostrati da tutti i partecipanti - conclude - giovani e meno giovani, sono una testimonianza del profondo legame che ci unisce al mare e dell'importanza di agire per la sua tutela".