Pulizia tombini, il consigliere Gelsomino: "In caso di danni riterrò responsabile il sindaco"

In una nota il consigliere Gelsomino esorta l’Amministrazione Comunale tutta ad occuparsi e soprattutto accelerare nelle tempistiche per la pulizia dei tombini della città, incredibilmente sporchi per via della cenere vulcanica. Inutile sottolineare la pericolosità della situazione descritta sopra. “Non possiamo rischiare di ritrovarci in una situazione di emergenza dovuta ad allagamenti vari causa ovviamente i tombini completamente otturati ed inutilizzabili.” In vista delle prossime stagione autunnale, è necessario intervenire in maniera decisa e celere soprattutto. Ne va della vita delle persone. E su questo non si scherza e non si fa politica. “Riterrò responsabile l’intera Giunta ed in prima persona il sindaco per qualsivoglia danno e/o problematica dovuta al non essere intervenuti per tempo e prontamente. Mi auguro che entro i prossimi giorni l’Amministrazione ci comunichi un cronoprogramma dettagliato degli interventi da portare a termine.”