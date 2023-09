Ritorna il Raid dell'Etna: il fascino della Sicilia e delle auto d'epoca

Eleganza, fascino, passione: questi i tre ingredienti che caratterizzeranno la 25^ edizione del Raid dell’Etna. La manifestazione ha preso il via ieri mattina, 25 settembre, dalla città di Palermo, richiamando l’attenzione di appassionati a curiosi con la carovana di auto d’epoca tra le vie del capoluogo siciliano. Partenza alle ore 9 con la prima tappa e le prove cronometrate, con Floriopoli punto di partenza e di arrivo delle due manche, caratterizzate dal passaggio per Cerda. Due competizioni che hanno permesso di rivivere le emozioni della storica Targa Florio. Successivamente tappa nel Messinese: prima a Caprileone, per un suggestivo pranzo con panorama, poi aTaormina, oggetto di visita nella giornata di oggi, 26 settembre.

Tra paesaggi mozzafiato e momenti conviviali, a fine giornata è stato tempo di bilanci, in una graduatoria tra ottimi tempi di percorrenza e penalità. La classifica vede in testa la coppia Sergio Mazzoleni e Silvia Gotti (Club Orobico), su Porsche Speedster del 1956 e 57,72 penalità. Seguono, con 19 lunghezze di distacco, i vincitori della passata edizione: Masahiro Yokota e Oki Etsuko, dal Giappone su Lancia Aprilia del 1937. Terza piazza per i veterani Walter Fuzzy Kofler e Karl Doecker, a bordo della Porsche 356° del 1958. A poca distanza la Porsche 911 S Targa 2.2 del 1973, guidata dal duo Corrado Minussi e Roberta Patricia Bygate, della Scuderia Nettuno. Più staccati gli altri, ma è stata solo la prima giornata.