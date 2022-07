La storia di Paola, omosessuale con il reddito di cittadinanza: "Non trovo un lavoro"

"Le faremo sapere". Le parole, spesso utilizzate per congedare un candidato non ritenuto valido, si ripetono come un mantra a molti colloqui di lavoro sostenuti da Paola (nome di fantasia), quasi 40enne e con il reddito di cittadinanza. Una vita passata alla ricerca di un impiego, Paola ha cominciato a lavorare a 15 anni, maturando esperienze professionali in diversi settori: dall'abbigliamento alla ristorazione, quasi 25 anni di lavoro senza mai un contratto che potesse garantirle condizioni di sicurezza economica. Fino a quando, circa dieci mesi fa, richiede di usufruire del contributo sociale e lo ottiene. "Prendo circa 700 euro - racconta Paola a CataniaToday -, il lavoro lo cerco ma ci sono solo offerte economiche nettamente inferiori a quanto mi assicura il Reddito di cittadinanza". La sua è una storia diversa da quelle che raccontano di beneficiari della misura che non si impegnano nella ricerca di un posto di lavoro. "Le cose talvolta stanno diversamente rispetto a quanto immaginiamo - continua -, ma spesso siamo costretti ad accettare lavori in nero e talvolta mi rimandano a casa al primo sguardo".

Per questo Paola propende per l'idea che, nel suo caso, a contribuire alla mancata assunzione non siano le competenze o il merito, ma piuttosto l'orientamento sessuale. Sì, perché Paola è omosessuale. "Quando mi presento alla maggior parte dei colloqui - sostiene - spesso basta solo come sono vestita o il mio modo di parlare a convincere il recruiter a non considerarmi". Una circostanza che, al netto dei pregiudizi a cui Paola è ormai abituata, si rivela una perdita di tempo. "Infatti - continua - ho deciso di mettere la foto nel curriculum così non mi chiamano più inutilmente". Ma le discriminazioni non si limitano a queste. "Ho avuto più esperienze come barista e, non per vantarmi, ma sono davvero brava - dice convinta Paola -, quando però mi sento dire che devo necessariamente indossare una minigonna per lavorare, vado via perché per me sarebbe una mancanza di professionalità".

Discriminazioni e irregolarità, queste ultime, che costituiscono solo alcuni dei motivi per i quali molti fruitori del reddito di cittadinanza non riesocno a trovare un lavoro. "Non siamo tutti fannulloni, tanti sono disponibili a lavorare - dice Paola -, io del reddito di cittadinanza posso prelevare solo cento euro, gli altri sono vincolati alla spesa o all'affitto, ma le bollette le devo pagare in contanti perché sono intestate al proprietario di casa e la disponibilità dei contanti non è sufficiente". Per questo Paola ha tutto l'interesse a trovare un lavoro che se da una parte potrebbe ridurre o azzerare il contributo, dall'altra la renderebbe più libera di gestire le proprie risorse economiche. "Ma a quarant'anni non posso più permettermi di accettare 500 euro al mese", conclude rassegnata.