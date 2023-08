Stop al reddito di cittadinanza, il "paracadute" dei servizi sociali e cosa cambia a settembre

Un "esercito" di 88mila persone è stato preso in carico dai servizi sociali dei Comuni e rimarrà all'interno del Reddito di cittadinanza fino a dicembre per poi confluire nella nuova misura. A tracciare un primo bilancio della fase di transizione tra Rdc e assegno di inclusione è il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo a Tgcom24: "Non lasciamo indietro nessuno".

Il Governo, abolendo il Reddito di cittadinanza, ha di fatto creato due diversi percorsi. Le famiglie composte da almeno una persona over60, con figli minorenni o con un disabile continueranno a ricevere un sussidio. Gli "occupabili" - con reddito Isee inferiore a 6mila euro, con età tra i 18 e i 59 anni di tutti i membri della famiglia, senza disabili, minori od over 60 - potranno avere accesso al programma di supporto e formazione lavoro che parte da settembre, di pari passo con la partecipazione obbligatoria ad attività di formazione.

"Il supporto alla formazione al lavoro diventerà operativo dal 1° settembre insieme alla piattaforma Siils che è pronta a ricevere le domande di chi è uscito dal Reddito di cittadinanza, dopo averne percepito 7 mensilità nel 2023, e vuole inserire in un nuovo percorso. Noi - spiega Calderone - supporteremo tutto questo prevedendo un compenso di 350 euro al mese che è rivolto al singolo componente del nucleo che ha deciso di entrato in un percorso di lavoro; quindi in famiglia è possibile prevedere anche un'indennità per ogni persona coinvolta". "Si tratta - aggiunge - di un accompagnamento al lavoro che durerà 12 mesi per consentire a quanti più soggetti possibili di diventare attivi sul mercato del lavoro: prevediamo formazione, ma anche percorsi di accesso a lavori di pubblica utilità o al servizio civile aprendo la piattaforma non solo ai Centri per l'impiego ma anche a tutte le agenzie di lavoro, in somministrazione, che metteranno a disposizione proposte reali che arrivano dalle aziende e che noi favoriremo".

"Ciò che è stato fatto - rivendica il ministro - non è sostituire uno strumento con un'altra misura simile ma è stato cambiato proprio l'approccio che parte dal presupposto che le persone debbano volere fortemente l'entrata nel mondo del lavoro perché per noi l'obiettivo è questo: il lavoro".

Calderone torna anche sul tema del famigerato sms con cui l'Inps ha annunciato a migliaia di percettori lo stop del Reddito di cittadinanza. Una comunicazione "infelice" che ha creato non poche difficoltà sia ai singoli, sia ai Comuni bersagliati da richieste di informazioni.

"Personalmente - dice Calderone - non lo rimanderei perché non l'ho mandato; l'ha mandato l'Inps ma indubbiamente è un messaggio, come lo stesso Inps ha riconosciuto, che poteva essere scritto in modo differente e ha generato confusione. Credo però sia importante non solo sfrondare il campo da amplificazioni improprie dei messaggi e guardare alla necessità di curare le comunicazioni con l'adeguata sensibilità ma anche far funzionare gli strumenti che abbiamo messo in campo".

Reddito di cittadinanza e assegno unico, la precisazione dell'Inps

L'Inps dal canto suo chiarisce che "per i nuclei familiari sospesi dalla fruizione del Reddito di cittadinanza non cesserà l'Assegno unico e universale per i figli a carico, di cui viene garantita la continuità fino al compimento dei 21 anni se sussistono i requisiti previsti dalla legge". Lo comunica l'Inps in una nota, spiegando che, "per le mensilità non coperte da una nuova domanda, la fruizione dell'assegno è garantita in misura piena con accredito sulla carta Rdc e il pagamento avverrà sulla carta per tutte le rate spettanti fino a febbraio 2024". "Nell'ipotesi di presentazione di una nuova domanda di Assegno unico il pagamento avverrà con le modalità prescelte a decorrere dal mese successivo a quello della domanda", si legge.

