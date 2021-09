Festival in onore di Bellini, scontro in tribunale sul nome ma la Regione va avanti

Chissà cosa direbbe, se fosse vivo, Vincenzo Bellini di questa disputa. Il Cigno catanese, che trovò fortuna emigrando, è infatti al centro di una disputa che si è giocata a colpi di carte bollate. Il tribunale di Palermo ha infatti - su ricorso del Bellini Festival, una manifestazione risalente al 2009 promossa dal maestro Enrico Castigliione - emesso un'ordinanza cautelare dichiarando illegittima la denominazione del Belliniinfest, promosso dalla Regione Siciliana. Quindi la "guerra" sull'intitolazione del Festival musicale dedicato al grande musicista e compositore catanese Bellini ha visto quest'ennesimo colpo di scena. "Nel caso di specie - scrive il giudice, come riporta l'AdnKronos - le differenze tra il marchio utilizzato dalla regione e quello registrato da Castiglione e da quest'ultimo utilizzato per oltre dieci anni sono minime, quasi impercettibili dal punto di vista fonetico".

"Sono molto sorpreso per quanto accaduto e per aver dovuto di nuovo ricorrere alla giustizia, dato che il buon senso, l'educazione e il rispetto non hanno prevalso". Lo afferma - conversando con l'AdnKronos - il maestro Enrico Castiglione, fondatore a Catania nel 2009 del festival belliniano.

"Quando l'assessore regionale al turismo sport e spettacolo Manlio Messina ha dichiarato fin dallo scorso anno che avrebbe voluto occuparsi del Festival Belliniano - aggiunge Castiglione- ne fui felice e dissi ai miei collaboratori: 'finalmente un assessore che ama e rispetta la musica!' L'ho quindi chiamato e ci siamo incontrati un paio di volte ma senza buon esito. Ho tentato di spiegare più volte che il festival dedicato a Bellini già esisteva e che non avevamo fondi dalla Regione Siciliana".

"Ho tentato di spiegargli che noi auspicavamo una collaborazione e non il funerale del Bellini Festival - evidenzia- attivo con grande successo ininterrottamente da ben 11 anni. Lui non volle capire inviandomi un ultimo messaggio in cui mi scrisse 'ci vediamo in tribunale'. Lo conservo ancora". "Ed infatti - osserva Castiglione - siamo stati costretti a convocarlo in tribunale dove è stato affermato il pieno diritto della nostra associazione che presiedo ad utilizzare in via esclusiva il marchio Bellini Festival, inibendo l'utilizzo del marchio illegittimamente utilizzato dalla Regione Siciliana e da tutti gli enti che hanno aderito a questo palese plagio". "Auspico che adesso possa iniziare - dice ancora Enrico Castiglione - una stagione più ragionevole e costruttiva nel nome di Vincenzo Bellini, che noi abbiamo riscoperto e portato avanti nel mondo fin dal 2009 quando tutti a Catania si erano dimenticati cosa e chi fosse". Per Castiglione, infine "tutti possono e devono eseguire liberamente la musica di Bellini, ovviamente, ma nessuno, come ormai hanno sancito più tribunali e svariate sentenze, può utilizzare il nome di Bellini accanto alla parola festival, perché ciò ci appartiene ed è la storia e il futuro del Bellini Festival, l'unico Festival dedicato a Bellini nella sua città natale, a Catania, la cui tredicesima edizione parte proprio a Catania il 23 Settembre alle ore 20.20 a Palazzo Biscari con l'attesissimo concerto del soprano Lisa Houben".

La reazione della Regione

"La Regione Siciliana e l'assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo confermano l'impegno nella promozione della figura e delle opere di Vincenzo Bellini, genio della lirica e tra i massimi compositori mondiali". Lo dichiara l'assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina.

"Il Belliniinfest - osserva Messina - che ha ricevuto plauso e unanimi consensi a livello internazionale, e il cui ricco calendario contempla appuntamenti musicali, operistici, sinfonici e cameristici, unitamente a incontri di carattere scientifico, non subirà dunque alcuna modifica e, domani sera, al Teatro Massimo Bellini, andrà in scena regolarmente 'Norma, che sarà trasmesso in diretta da Rai5. Nell'auspicare la più rapida risoluzione della vicenda - conclude l'assessore - siamo fiduciosi che venga riconosciuta la legittimità dell'azione della Regione, che opera nell'esclusivo interesse della collettività e della Cultura e nella convinzione che il nome, le opere, la musica del grande compositore catanese siano patrimonio, non di singoli individui ma del mondo intero".