Rievocazione storica, San Giovanni la Punta torna al 1600 per un giorno

Domenica 24 settembre, con inizio alle 17, da piazza Beato padre Allegra (Municipio vecchio accanto la Chiesa Madre), si terrà la rievocazione storica “I Massa e San Giovanni La Punta nel '600: Memorie culturali ed identità territoriale” realizzata con il contributo della Regione siciliana, assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica, guidato dall'onorevole Andrea Messina.

Ad aprire il corteo in costume d'epoca saranno le trombe medievali che daranno il via ai figuranti che percorreranno le vie del centro storico per rievocare l'arrivo della croce lignea, donata dal Duca Andrea Massa ai puntesi nel 1682, e che a tutt' oggi è esposto sull'altare maggiore della Chiesa Madre.

Successivamente all'Anfiteatro comunale andrà in scena la rievocazione storica, sceneggiata per l'occasione dal puntese Enrico Guarneri, con la collaborazione della commissione tecnica composta da Michele Russo, Nunzio Caruso e Maria Grazia Tosto.