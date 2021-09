Dopo la denuncia della giornalista Lucarelli ripulita via Negrelli

L'emergenza rifiuti che vive a Catania - e che il nostro giornale documenta, spiegandone cause e seguendone gli sviluppi da settimane - è diventata un caso nazionale per via del post di Selvaggia Lucarelli. La famosa giornalista ha rilanciato un'immagine di via Negrelli ricoperta da una valanga di rifiuti. La via, come conferma la Dusty, è stata ripulita e - almeno in quella zona - si è tornati alla normalità. Come ha detto la stessa Lucarelli "la Sicilia ha bisogno d’aiuto ed è urgente" le problematiche della raccolta rifiuti costituiscono una vera e propria matassa per l'isola tra discariche sature, differenziata mai partita in maniera massiva e mancanza di impianti alternativi. Con il trasporto dei rifiuti di Catania verso Bellolampo si spera di normalizzare la situazione emergenziale nella città che paga tra le Tari più alte d'Italia a causa del dissesto del Comune.