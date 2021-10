Rinasce il Pala Catania, conclusi i lavori di ristrutturazione

Sabato 9 Ottobre, alle ore 10,30, il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alle Sport e alle politiche comunitarie Sergio Parisi, si recheranno nel Pala Catania di Corso Indipendenza, per ricevere in consegna dall’impresa appaltatrice e destinare all’ utilizzo delle squadre cittadine, il maggiore impianto sportivo cittadino al coperto. Nel Pala Catania, una delle maggiori strutture indoor del Sud Italia, capace di ospitare fino a 4 mila spettatori, sono stati infatti completati i lavori di ripristino e riqualificazione promossi nei mesi scorsi dall’Amministrazione Comunale, venticinque anni dopo la sua apertura ufficiale, coincisa con le Universiadi del 1997. Gli interventi di ripristino, attesi da parecchi anni dal mondo dello sport di Catania, hanno reso più moderno e funzionale il Palazzo dello Sport, grazie ai fondi di 1,2 milioni di euro stanziati dalla giunta Pogliese, nell'ambito dei fondi comunitari del Pon Metro, curati con la direzione dell’ingegnere Fabio Finocchiaro. Tra i lavori realizzati, la sistemazione del contro soffitto dove spesso si sono verificati infiltrazioni di acqua piovana che hanno reso utilizzabile a singhiozzo l'impianto fino alla sua definitiva chiusura; il nuovo del parquet rifatto con materiali di ultima generazione; la messa a norma per le vie di fuga; il rifacimento degli impianti elettrici e idrici secondo criteri di risparmio energetico con l'installazione di luci a Led e, infine, i nuovi arredi per gli spogliatoi. Lo scorso anno, su input del sindaco Pogliese e dell’assessore Parisi, è stato redatto e approvato dalla Giunta il progetto per la ristrutturazione del Pala Catania, validando una scelta dell'Amministrazione Comunale di inclusione sociale, tenuto conto della valenza polifunzionale dell’impianto che ricade in una popolosa zona della Città.