Libri, a Riposto la presentazione dei volumi degli scrittori Candida Ippolito e Placido Amadio

Doppio appuntamento culturale, 22 agosto e, 23 agosto, alle 21, nel settecentesco Palazzo Vigo a Riposto, sul lungomare di Torre Archirafi, nell’ambito di ‘Storie d’estate’, cartellone estivo del Comune.

Domani sera si terrà la presentazione del libro di Candida Ippolito ‘L’intensa vita di Vita’. Saranno presenti, oltre all’autrice, il sindaco di Riposto Davide Vasta e l’assessore alla Cultura, Elisa Torrisi. Il volume, ambientato nella Sicilia del dopoguerra, degradata, povera, maschilista e affetta da una mentalità mafiosa, narra la storia di una donna audace, una voce fuori dal coro, determinata ad affermare la propria esistenza di donna come essere legittimato ad appagare i propri bisogni e desideri. Vita, donna autentica e nemica della banalità, inciterà anche i membri della sua famiglia a compiere scelte coraggiose in tutti gli ambiti. La sua determinazione e la sua coerenza la condurranno a diventare persino testimone di giustizia. Nel corso della serata, condotta dalla giornalista Patrizia Tirendi, Marika Mannino, Arianna Galeano e Giambattista Galeano, attori della Compagnia Teatrale Jonica, e la make-up artist Maria Rita Marano faranno rivivere i personaggi del libro. In programma anche momenti musicali con la cantante Mariagrazia Grasso e la musicista Miriam Costanzo.

Mercoledì sera, invece, verrà presentata il volume di Placido Amadio ‘Il mio pensiero a colori’, raccolta di poesie dedicate all’amicizia, all’amore e alla terra natìa. Il dibattito, moderato da Patrizia Tirendi, si aprirà con i saluti del sindaco di Riposto Davide Vasta e dell’assessore alla Cultura Elisa Torrisi, e proseguirà con gli interventi dell’autore Placido Amadio, medico oncologo, e del responsabile editoriale e dell’amministratore della Carthago Edizioni, rispettivamente Margherita Guglielmino e Giuseppe Pennisi. Alcuni brani saranno recitati da Salvo Maccarrone, della Compagnia Teatrale Jonica. I proventi della vendita del volume saranno devoluti all’associazione Rinascendo Onlus, che si occupa del sostegno di chi è affetto da endometriosi e patologie oncologiche.