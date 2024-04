Ritorna a Londra il Sicily Fest: dal 2 al 5 maggio in programma sapori, suoni e profumi

Il Business Design Centre, situato tra Upper Street e Liverpool Road nel quartiere di Islington di Londra, è pronto ad ospitare ancora una volta un angolo di Sicilia. Sarah Spampinato, founder & project manager del Sicily Fest London ne annuncia il ritorno tanto atteso a poche ore dalla sua apertura. Tutto pronto, dal 2 al 5 maggio, in arrivo il festival dedicato alla Sicilia, ai suoi sapori, profumi e suoni. Tra gli espositori, confermata la presenza di EtnaCoffee che ha annunciato un ampliamento della propria offerta culinaria. Remoli, brand molto noto nella capitale inglese per la produzione e vendita di pasta fresca che, proprio in occasione del Sicily Fest, proporrà dei piatti ispirati alla cultura siciliana. Per quanto riguarda i vini, tra le etichette presenti Cantine Fina, Rio Favara, Pietradolce, Cantine Russo, Pietra Dolce, dei Principi di Spadafora, Terre di Entella, Salvatore Tamburello, Tenuta Rasocolmo, Azienda Destro. Per la sezione food, in programma masterclass organizzate da Apci UK che proporrà delle lezioni dedicate alla preparazione di paste, secondi e l’immancabile pizza.

Per la sezione musica, il 2 maggio, giorno d’apertura, sarà affidato a Pino D'Angiò, fresco di successo grazie alla sua partecipazione al festival di Sanremo, che si esibirà con Tommiboy DJ. Venerdi 3 maggio sarà la volta de L'Orchestra Popolare de "La Notte della Taranta", celebre per la sua capacità di rivitalizzare e modernizzare la musica tradizionale del Salento. Sabato 4 maggio ritmi sicuramente molto più moderni con gli Shakalab e DJ Yanez. Gran finale domenica 5 con un amico del Sicily Fest: Lello Analfino, voce e anima dei Tinturia, porterà sul palco di Londra la sua esperienza decennale nel mondo della musica, offrendo un repertorio che spazia dal folk al rock.

"Sicilyfest è innanzitutto un sogno che ho realizzato con passione e sacrifici - dichiara Sarah Spampinato - da qualche anno siamo diventati anche uno strumento concreto e consolidato di marketing territoriale, facciamo 35 k di pubblico con il quale condividiamo tutto ciò che di bello e buono c'è in Sicilia, tradizioni enogastronomiche, cultura e bellezza". "Ed a proposito di ciò, ho letto qualche polemica sul progetto Seesicily, che nella scorsa edizione ci ha sostenuti - continua Ho il dovere morale ed il piacere di affermare che ci vorrebbero molti più progetti ed iniziative del genere, la Sicilia merita di essere conosciuta, scoperta e apprezzata e tutte le azioni volte a tale scopo sono assolutamente valide e auspicabili. Siamo stati tra i primi che hanno lanciato il Brand Sicilia all'estero utilizzando un evento e mi permetto di dire che, ancora qui a Londra, mi capita di scoprire che in molti non conoscono la nostra terra. Quindi, che ben venga tutto ciò che contribuisce a promuoverla per condividerne la bellezza".