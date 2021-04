Salvatore Aranzulla vaccinato a soli 31 anni, è bufera sui social

Il noto divulgatore e autore di tutorial per la risoluzione dei problemi per la tecnologia dell'informazione, è finito nella polemica per aver ricevuto il vaccino. Ma, nessun favoritismo. Da anni soffre di una patologia

Salvatore Aranzulla, noto divulgatore e autore di tutorial per la risoluzione dei problemi per la tecnologia dell'informazione, di Mirabella Imbaccari, è finito nella polemica per aver ricevuto il vaccino per il Covid a soli 31 anni. E' stato letteralmente ricoperto di insulti e accusato di aver ricevuto un privilegio per via del lavoro che svolge. In realtà, come riporta il Corriere dello Sport, nessun favoritismo: Salvatore Aranzulla si è vaccinato perché fa parte della categoria a rischio. Da anni soffre, infatti, di colite ulcerosa, una patologia infiammatoria cronica che colpisce l’intestino crasso. E proprio in una vecchia diretta su Facebook Aranzulla aveva spiegato che la sua patologia è abbastanza grave e necessita di una cura specifica.