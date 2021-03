Si ferma il trasporto pubblico: sciopero venerdì 26 marzo

L’Azienda Metropolitana Trasporti Catania informa che, in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore, proclamato per il giorno 26 marzo 2021 dalle Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Faisa Cisal, il servizio potrebbe subire delle variazioni. Il personale viaggiante, aderente all’iniziativa, si asterrà dal servizio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e dalle ore 21.00 a fine turno. Il restante personale si asterrà dal servizio per l’itera durata dal proprio turno di lavoro.

