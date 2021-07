Scuola di inglese a Catania: 4 dritte per scegliere quella giusta

Che scuola preferire in città come Catania, dove gli istituti di lingue sono sempre più numerosi ed è difficile capire quali siano effettivamente i migliori? Vediamo insieme quali caratteristiche deve avere una scuola per potersi dire effettivamente valida

La conoscenza dell’inglese è ormai diventata indispensabile, non solo per inserirsi più facilmente in ambito professionale ma anche per viaggiare, utilizzare i moderni strumenti informatici ed avere uno sguardo aperto sul mondo. Non è certo un caso se negli ultimi anni le scuole di lingue hanno conosciuto un vero e proprio boom di iscrizioni, anche in Sicilia. Il problema di molti tuttavia rimane sempre lo stesso: quale corso scegliere per avere una buona formazione? Che scuola preferire in città come Catania, dove gli istituti di lingue sono sempre più numerosi ed è difficile capire quali siano effettivamente i migliori? Vediamo insieme quali caratteristiche deve avere una scuola per potersi dire effettivamente valida.

#1 Gli insegnanti devono essere madrelingua

Il corso di inglese a Catania di MyES è uno dei più consigliati attualmente e si avvale di insegnanti madrelingua, considerati ormai indispensabili per poter apprendere al meglio. Imparare la grammatica inglese è infatti utile per certi versi, ma è altrettanto fondamentale abituare l’orecchio ai suoni della lingua, che sono differenti rispetto ai nostri, e dunque alla pronuncia. Non solo: grazie ad un insegnante madrelingua si possono apprendere tutti quei modi di dire che si rivelano utilissimi nel momento in cui ci si trova a conversare in inglese, perché il linguaggio parlato non coincide sempre con quello scritto, tradizionalmente insegnato a scuola.

#2 Ad ognuno il proprio livello di inglese

Nel momento in cui ci si trova a dover scegliere un buon corso di inglese è altrettanto importante controllare che la scuola sia in grado di proporre un’offerta formativa su misura. Questo significa che ogni iscritto dovrebbe avere la possibilità di seguire delle lezioni mirate, che siano efficaci in base ai propri obiettivi e al proprio livello di partenza. C’è chi conosce bene la grammatica ma necessita di fare pratica sullo speaking e chi invece sa parlare bene la lingua ma non conosce le regole di base per la costruzione di una frase. È dunque fondamentale che il corso preveda differenti livelli, in modo da garantire ad ognuno un apprendimento efficace.

#3 Controllare che gli orari siano flessibili

Un aspetto che conviene sempre verificare prima di iscriversi ad un corso di inglese è che permetta di seguire le lezioni in orari che siano compatibili con i propri impegni. Le scuole come MyES ad esempio sono apprezzate anche per questo motivo: sono molto flessibili, proprio per assecondare le esigenze di tutti i propri iscritti ed evitare che le lezioni entrino in conflitto con la vita privata.

#4 Lezioni specifiche per ogni necessità

Le migliori scuole di inglese prevedono corsi specifici in base alle necessità e agli obiettivi che si intendono raggiungere. Una persona che vuole imparare la lingua per fare carriera all’interno dell’azienda ha infatti esigenze differenti rispetto ad un giovane che vuole iscriversi ad un’università all’estero ad esempio. È dunque importante che l’offerta formativa sia diversificata e costruita ad hoc per consentire agli iscritti di raggiungere i propri obiettivi.

