Scuola Italo Calvino, arriva l'aula natura donata dal WWF

Siepi e bordure fiorite come pareti, uno stagno, un orto, un nido per api solitarie e tante casette e mangiatoie di legno per uccelli e pipistrelli. Sono questi gli ingredienti della speciale Aula natura WWF Italia che sarà consegnata oggi lunedì 4 ottobre alle ore 11 all’Istituto Italo Calvino di Catania (Plesso di Via Leucatia 141). Da anni impegnato nella programmazione di attività e progetti di educazione ambientale, l’Istituto Comprensivo catanese, presieduto dal dirigente scolastico Salvatore Impellizzeri, è stato, infatti, selezionato nei mesi scorsi tra le tante scuole che si sono candidate a ospitare l’aula regalata e realizzata dal WWF. Durante la consegna di lunedì, il dirigente scolastico presenterà l'iniziativa alla presenza delle autorità locali. Per il WWF saranno presenti Maria Antonietta Quadrelli, responsabile nazionale Ufficio Educazione, Vita Raiti Presidente del WWF Sicilia Nord Orientale e Giusy Pedalino Associazione Orione che ha realizzato l’aula natura. L’aula sarà consegnata alle cure dei bambini e del corpo docente della Sezione in Natura, coordinato dall’insegnante Sabrina Grasso. L’Aula Natura della Italo Calvino – unica in Sicilia – arriva dopo quelle di Bergamo, Bari e Roma e sarà una delle 50 previste entro il 2024 in tutta Italia nell’ambito del progetto nazionale che intende offrire ai bambini un angolo di natura in cui imparare, nonché stimolare una riflessione sulle potenzialità dei cortili scolastici che, se adeguatamente attrezzati, potrebbero essere utilizzati per migliorare la qualità della didattica.