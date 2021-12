Servizi Sociali, apre il primo centro diurno per disabili del distretto socio sanitario

Sabato 18 dicembre, alle ore 10, in via Pietra dell'Ova 22, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo, i primi cittadini di Misterbianco e Motta Sant'anastasia, Marco Corsaro e Anastasio Carrà, il direttore generale Asp 3 Maurizio Lanza con il direttore sanitario Nino Rapisarda e quello del DSM Carmelo Florio inaugureranno il Centro Diurno, per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e la presentazione dei laboratori e della attività. Il nuovo centro Diurno è una struttura pensata insieme da pubblico e privato per accogliere le persone con disabilità, promossa dal distretto socio-sanitario 16 con Catania capofila, in collaborazione con i comuni di Misterbianco e Motta, l’Asp di Catania, il Consorzio Sol.Co- Rete di Imprese Sociali Siciliane e la cooperativa socia TEAM – Ti Educa a Migliorare. “Un esempio concreto di lavoro corale tra ente pubblico e privato sociale -ha detto l’assessore Giuseppe Lombardo- un punto di riferimento per le famiglie che vivono la disabilità come una una sfida per promuovere consapevolezza e cultura inclusiva”.