Sanità, presentato a Catania il libro "Sicilia Isola della Salute"

“Sicilia Isola della Salute”. Due secoli fa la nostra regione era meta dei soggiorni di cura, oggi è terra di partenze per i viaggi della speranza. E solo negli ultimi anni tutto ciò “ha generato un debito di 230 milioni di euro a carico del sistema sanitario regionale e delle famiglie”, si legge nel libro di Alberto Maringhini – “Sicilia Isola della Salute”, presentato questo pomeriggio nella sala convegni dell’hotel Nettuno nel corso di un evento organizzato dalla Uil insieme con Uil Fpl e Uil Pensionati. L’autore, direttore di Medicina1 al Civico di Palermo, ha pubblicato con “40due edizioni” un volume di analisi fondato su una ricerca svolta negli archivi del “The Lancet”, una delle più prestigiose riviste scientifiche internazionali.

“Quello di Maringhini è un saggio che offre lo spunto per parlare ancora una volta di difesa del diritto di avere diritti, che non può essere prerogativa di pochi”, ha affermato la segretaria della Uil Sicilia Luisella Lionti in una nota di saluto. Presenti al convegno la segretaria nazionale della Fpl, Rita Longobardi, la segretaria della Uil di Catania, Enza Meli, i segretari di Uil Pensionati e Uil Fpl Sicilia, Claudio Barone e Totò Sampino, insieme con il segretario territoriale della Fpl, Mario Conti.

In questo contesto, il sindacalista Stefano Passarello ha festeggiato oggi i sessant’anni di impegno sindacale. Catanese doc, già dipendente dell’Ufficio tecnico all’ospedale “Vittorio Emanuele”, Passarello è stato segretario provinciale della Fpl dall’aprile 2003 al maggio 2022. Per Rita Longobardi, fresca di elezione a segretaria generale dell’organizzazione Uil di lavoratrici e lavoratori dei Poteri Locali, il “grazie” a Passarello è stato anche spunto per ribadire le rivendicazioni della Fpl: “È necessario – ha detto – incrementare le risorse destinate al rinnovo del Ccnl della sanità 2022-2024 per valorizzare economicamente e professionalmente tutto il personale sanitario. Ma è indispensabile anche rilanciare e riadeguare la rete ospedaliera affinché sia più accessibile, sicura e di qualità a cominciare dai Pronto Soccorso, ridurre gli inaccettabili tempi delle liste d'attesa e abbattere i divari e le disuguaglianze territoriali”. Lunghi applausi a Passarello, anche dai numerosi manager e operatori sanitari in platea. La segretaria della Uil di Catania, Enza Meli, ha esaltato i “sessant’anni di missione sindacale vissuti al servizio delle persone che è, poi, la ragion d’essere della nostra Uil, non a caso il Sindacato delle Persone”. In tutti gli interventi, poi, il richiamo al bisogno diffuso di una “Sicilia Isola della Salute”, che magari possa dare “inizio – ha scritto Maringhini nel suo libro – a una nuova Rinascita come quella che fiorì dopo gli articoli del Lancet con Ignazio Florio, con Ernesto Basile e il Liberty siciliano”.