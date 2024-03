SiciliaFiera si veste di solidarietà: uova di Pasqua e palloncini colorati per i piccoli pazienti del Rodolico e San Marco

SiciliaFiera, per il secondo anno, ha voluto regalare sorrisi a chi è in ospedale, donando uova di Pasqua e palloncini colorati ai pazienti dei reparti pediatrici dei due presidi catanesi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”.

Il presidente di SiciliaFiera, Nino Di Cavolo, ha sottolineato: “Per noi è importante portare anche solo per un attimo il sorriso a questi bambini e alle loro famiglie. Il nostro è un piccolo gesto, ma ci riempie il cuore vedere i loro sguardi illuminarsi. SiciliaFiera è molto attenta alle dinamiche sociali ed è vicina a tutte le associazioni presenti sul territorio. Da padre di famiglia cerco di portare un po’ di allegria, che è fondamentale per aiutare a guarire. Non a caso, ci sono Nicoletta Crupi e Nicoletta Bartilotti, di Le Star Animation, che hanno regalato ai piccoli degenti dei palloncini colorati che modellavano sul momento, cagnolini, spade e molto altro. Un plauso e un ringraziamento speciale alla direzione dell’azienda e a tutto il personale sanitario per la disponibilità e l’accoglienza ricevuta”.

I bambini, in un clima allegro e spensierato, hanno accolto con gioia questi doni e momenti di condivisione.