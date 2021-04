Sigonella, si intensificano i voli di ricognizione sul Mar Nero e i territori russi

Secondo il portale di monitoraggio dei voli militari “ItalMilRadar”, si registra in questi giorni un'intensificazione delle missioni di ricognizione aerea e di intelligence partite dalla base statunitense di Sigonella verso il mar Nero in prossimità dei territori russi e in Crimea. Nella giornata di ieri è stato tracciato un velivolo Northrop Grumman, mentre il giorno prima lo stesso portale di monitoraggio ha segnalato un'altra operazione di ricognizione effettuata da un Boeing P-8A, sempre partito dalla Naval Air Station di Sigonella. Si tratta di voli di pattugliamento, monitoraggio e intelligence, effettuati dai velivoli militari Usa e Nato.

Per questi scopi non vengono utilizzati solamente i droni e gli aerei a pilotaggio remoto, spesso infatti vengono impiegati i P-8A “Poseidon” in forza all'Usaf. Dalla base militare di Sigonella, al centro del Mediterraneo, viene monitorato il confine orientale dell'Europa con la Russia, coprendo anche l'area mediorientale di Siria, Libano e Iran.

