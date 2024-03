Dalla pescheria a Librino passando per il centro, la carica dei tik toker catanesi da milioni di like

La nuova edizione del Report Digital Italia 2024 rivela che le persone passano più di un’ora al giorno su TikTok, seguono YouTube e Facebook. Secondo l’analisi di quest’anno, è TikTok la social media app su cui le persone trascorrono più tempo con 32 ore e 12 minuti al mese sulla piattaforma. Un numero che si discosta molto dal resto delle app, con YouTube in seconda posizione (18 ore e 15 minuti) e Facebook in terza (16 ore e 37 minuti). I numeri del report dicono anche che Tik Tok è la piattaforma social più usata, escluse quelle di messaggistica istantanea, fuori dall'universo Meta.

Tik Toker "marca liotru"

La crescita del social dei video brevi vede Catania sul podio delle città dove Tik Tok fa il pieno di engagement. “La cosa che aiuta meglio a spiegare la popolarità di Catania su Tik Tok è la connotazione diciamo così, geografica, dei social media e di Tik tok in particolare", afferma Davide Bennato, docente di Sociologia dei media digitali nell'ateneo catanese. "Catania è una città del Sud che ha una sua dimensione ma che ha mantenuto una sua anima popolare. Basti pensare alla popolarità della festa di Sant'Agata. Il video è uno strumento molto immediato e anche molto, territoriale, cioè si riesce a esprimere meglio del territorio di una cultura. Non a caso i video sono quasi sempre girati in luoghi molto riconoscibili, come la pescheria, i mercati, il centro storico"; conclude Bennato. Se alla componente territoriale aggiungiamo la proverbiale teatralità dei catanesi, l'identikit del tik toker catanese è completo. Oltre ai comici e ai nuovi teatranti Tik Tok a Catania è anche patria di aspiranti neo melodici, rapper in competizione come L'Elfo e Skinny e registi in stile "Dogma 95" di eventi sportivi clandestini come le corse dei cavalli. Poi è arrivato anche il tormentone "Povero gabbiano", ovvero la fama improvvisa della canzone del neomelodico catanese Gianni Celeste "Tu Comm’a mme", rilanciata su Tik Tok, per una carambola del destino, dai palermitani Pietro Modica e Franco Gioia. Ma già prima del botto nazionale del “Povero gabbiano”, in città i tik toker con milioni di like sul social dei video brevi c’erano già e correvano forte con grammatica incerta, dialetto catanese certificato e una dose “liscìa” (secca ironia con sfottò per i non catanesi) che ne è diventata il marchio inconfondibile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gaetano Finocchiaro “Pattenu i cavaddi”

“Pattenu i cavaddi” (i cavalli sono in corsa) è il nickname di Gaetano Finocchiaro, rampollo di una famiglia di fruttivendoli della Pescheria, Tano è diventato una star di Tik Tok da milioni di like grazie alla sua simpatia contagiosa e al suo grido di battaglia nato da un vecchio sfottò di suo padre Giovanni. Fino a qualche tempo fa il patriarca, conoscendo l’allora scarsa attitudine del giovane figlio per il lavoro, lo svegliava ogni mattina chiedendogli "Pattenu i cavaddi?", una domanda in catanese che in sole tre parole significa: "Sei pronto a correre a lavorare alla stessa velocità dei cavalli da corsa dopo il via dello starter?". Adesso Gaetano vende carciofi arrostiti a 200 metri dalla bancarella di famiglia e grazie a Tik Tok è diventato una celebrità “Quando ero giovane qualche minchiata l’ho fatta. Adesso, a 42 due anni, i cavaddi pattenu, lavoro tanto e con Tik Tok mi diverto. Se mi aiuta con lavoro essere su Tik Tok? Prima ero forte adesso sono fortissimo come a Goku (il protagonista del manga Dragon Ball) anche se ho il profilo bloccato. Ma tanto me lo sbloccano e faccio partire di nuovo i cavalli.

Salvo Cinturino “A nesciri i soddi”

Salvo Cinturino, 29 anni è una vita da ambulante, ha da poco acquistato uno spazio fisso nel mercato storico del centro “A fera o luni”. Su Tik Tok è conosciuto per l’intercalare “A nesciri i soddi”, (per comprare devi pagare). “Quando c’era il Covid ho cominciato a fare i Tik Tok e insieme a degli amici con Tik Tok ci organizzavamo per portare la spesa alle persone che non potevano uscire di casa”, racconta Salvo. “Mi diverto molto anche se qualche invidioso mi ha fatto bloccare il mio profilo e ora ce n’ho uno nuovo che ha 18mila follower”. “Mi piace fare questa cosa e ogni tanto aiuto qualche amico che ha bisogno di visibilità per la sua attività ma lo faccio gratis perché ci aiutiamo tra di noi".

Le altre celebrità

Papareddaman macina like e follower con video nei quali sui rivolge, in modo non sempre politically correct alle “paparedde” (giovani donne). Santo Finocchiaro, “il comico di Tik Tok” spiega ai follower i proverbi siciliani e anche sul suo profilo è pioggia di like. Francesco Cavallaro, gira prevalentemente al centro e confeziona interviste degne di Valerio Lundini. A Librino c’è Salvo Zauddo che spiega come acquistare un fucile (qui il video) in quel quartiere smontando un po’ di luoghi comuni su un luogo troppo spesso additato, non sempre a ragione, come paradigma di malaffare e degrado. A proposito di Librino, il profilo Barber School Librino è uno dei più conosciuti in città. Uno dei video più visti è qui. La guida incompleta ai personaggi che hanno portato la città a essere la seconda in Italia per quote più alte di engagement su TikTok, si chiude con Nicolo85 il suo Kevini è la sintesi del catanese che non vorreste mai incontrare.

Ha collaborato Gianluca Runza