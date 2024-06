Perché è importante spegnere il telefono una volta a settimana

Lo smartphone è diventato un dispositivo praticamente fondamentale per ognuno di noi, importante per il suo costo e per l'utilizzo che ne facciamo. Un oggetto prezioso, più di quanto possiamo immaginare, non soltanto per il valore, ma per il "tesoro" che nasconde al suo interno e che può fare gola ai criminali informatici. Parliamo di dati personali, codici bancari, immagini e video privati, contatti, documenti e altre informazioni che diventerebbero accessibili a chiunque se il nostro telefono finisse sotto il controllo di un malintenzionato.

Perché spegnere il telefono una volta a settimana

Come difendersi? Oltre a prestare la massima attenzione durante la navigazione e quando si ricevono mail o messaggi sospetti, esiste un altro modo molto semplice per rafforzare le proprie difese: riavviare lo smartphone almeno una volta a settimana. Il consiglio arriva dalla National Security Agency (Nsa), l’Agenzia di sicurezza nazionale americana, che invita a inserire questa pratica nelle proprie abitudini sia a chi possiede un iPhone che a chi ha un telefono con sistema Android. Il motivo? Spegnendo il dispositivo sarà possibile interrompere eventuali flussi di dati fuoriusciti attraverso le vulnerabilità informatiche sconosciute dal produttore del software o del dispositivo. Come riporta l'infografica dell'Nsa, gli esperti consigliano di non tenere il telefono acceso per più di 168 ore consecutive. Oltre a interrompere eventuali flussi di dati verso terzi, riavviare il dispositivo consente anche al sistema di riparare delle falle temporanee o effettuare degli aggiornamenti.

Nel documento dell'Nsa sono presenti diverse "best practices" che ogni utente può mettere all'opera per tutelare la sicurezza del proprio smartphone, anche se molte di queste erano già conosciute.Aggiornare sempre il dispositivo, impostare delle password non facilmente intuibili e cambiarle ogni mese (almeno le più importanti), utilizzare sistemi di riconoscimento biometrico come quelle basate sul volto o sulle impronte digitali, evitare di connettere lo smartphone a reti pubbliche e soprattutto non aprire link che arrivano da fonti sconosciute.