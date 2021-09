Sport city day, la cultura del movimento in città

Lo SportCity Day è un evento che si terrà in modalità fisica e virtuale il 19 settembre in 19 città italiane. Sarà la prima giornata nazionale dedicata alla sportivizzazione delle città: un evento all’aria aperta che intende diffondere la cultura del movimento in città, per tutte le fasce della popolazione. L’obiettivo di questa prima edizione è principalmente dimostrativo e di dibattito istituzionale qualificato: le città aderenti saranno accomunate da un format preciso, le cui due componenti essenziali sono le attivazioni sportive all’aperto (eseguite dai volontari delle ASD coinvolte nell’organizzazione e spiegate dagli SportCity Trainer) e la trasmissione in diretta streaming dell’evento (la “SportCity Day Experience”) che metterà in collegamento live ospiti istituzionali e le varie location. Verrà quindi lasciata una legacy in primo luogo culturale, per i cittadini che saranno spettatori interessati e, in secondo luogo, territoriale per le iniziative che le città si appresteranno a realizzare in futuro con la collaborazione di Fondazione Sport City, affinché gli spazi urbani vengano rigenerati sempre più come spazi comuni di socialità, sport e salute. L’evento è realizzato in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e si avvale di Patrocini importanti (Anci, Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città, CUSI, C14+, Health City Institute, Cities Changing Diabetes, CONI, CIP, Rai Per il Sociale, Sport e Salute, ICS, ACES Italia).

I media partner che seguiranno l’evento sono: Rai Sport, Il Foglio sportivo, il Corriere dello Sport, LA SICILIA, L’Atleta, Sport&Impianti e Sport di Più. Di grande valore sarà infine la partecipazione delle Fiamme Gialle, che hanno deciso di cogliere l’occasione di quest’evento per onorare il centenario della loro formazione e a Catania sarà presente in rappresentanza delle Fiamme Gialle il Campione Mondiale e Bronzo Olimpico l'astista Giuseppe Gibilisco che consegnerà la maglia del centenario al Comune di Catania che ha dato il suo Patrocinio alla manifestazionemanifestazione nella città etnea. Saranno presenti anche altri ospiti, tra cui il Vice Presidente Vicario del CONI siciliano Enzo Falzone, il Presidente dell'AMTS Avv. Giacomo Bellavia che è partner locale dell'Organizzazione, a Catania curata per conto della Fondazione Sport City da "NovaSport e "gL eventi e comunicazione", le atlete della Pallavolo Sicilia che disputeranno il prossimo campionato di A2 di Volley femminile, Orazio Arancio bandiera del Rugby catanese e altri ancora. Charity Partner dell’iniziativa sarà ActionAid Italia. Si tratterà quindi di una giornata in cui, in piena sicurezza, si potrà stare all’aria aperta parlando di sport, assumendo informazioni su come praticare le attività nelle città e vedere un po’ di sana attività sportiva all’aperto.