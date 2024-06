Letture, al 2Lab un talk di presentazione per la rivista monografica "Iconografie"

Venerdì 21 giugno dalle 19, al 2Lab in via Porta di Ferro 36, si terrà il talk di presentazione di Iconografie, una rivista monografica che si occupa di fenomeni politici, estetiche, trasformazioni tecnologiche e dibattiti culturali contemporanei.

"Iconografie nasce come progetto di ricerca, per osservare il presente con gli occhi di uno storico del futuro, con particolare attenzione per le cose 'che non dovrebbero esistere ma che esistono lo stesso' e che sono la vera chiave di lettura del contemporaneo. Il passato è lontanissimo, il futuro non esiste più: resta solo un eterno presente in cui tutto passa e scompare senza lasciare traccia. In questo momento storico, cosa vuol dire "archiviare? Ha senso continuare a farlo? (Iconografie)", spiegano gli ideatori dell'appuntamento.

Previsti gli interventi di Mattia Salvia fondatore ed editore della rivista, Pippo Pappalardo storico e critico della fotografia e Giovanni Miraglia direttore emerito dell'Archivio di Stato di Catania

Il talk segna la tappa catanese della prima edizione del festival estivo di Iconografie, che toccherà varie città in Italia: Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo.