"Ti spedisco in convento 2023", nel cast anche una 19enne di Palagonia

La terza stagione di "Ti spedisco in convento" è disponibile su Real Time dal 9 aprile e in streaming su discovery+ dal 2 aprile. Le protagoniste sono cinque ragazze scalmanate che devono vivere per un periodo in un convento di suore. Un vero e proprio esperimento sociale in quattro puntate, come riporta Today.it, ambientato quest'anno a Roma, nel convento di Villa San Giovanni. Andiamo alla scoperta delle cinque ragazze protagoniste di questa edizione. Tra loro anche la 19enne Lucy, ragazza di origini cinesi residente a Palagonia.

Beatrice, 19 anni, da Monte Carlo Beatrice è cresciuta a Torino, ma attualmente frequenta l’Università del Lusso a Monte Carlo. Appassionata del lusso, lo champagne e le colazioni in spiaggia. Ragazza benestante, ha le idee chiare su cosa fare da grande e l'agiatezza è per lei importante. Dayanna, 20 anni, da Roma Dayanna ha come soprannome Ariel a causa della sua chioma rossa, che rimanda a quella della Sirenetta, del film d'animazione Disney. Viene dal quartiere romano di Tor Bella Monaca, ed ama la discoteca e le passeggiate. Si concede spesso e volentieri qualche cocktail e sogna di diventare una influencer.