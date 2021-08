“Transport Malta”: a novembre sarà pronta la banchina per la Ponte Ferries

L’autorità competente per i trasporti a Malta, “Transport Malta”, ha da poco annunciato che la banchina dove dovrebbe ormeggiare la neo-nata compagnia di navigazione Ponte Ferries sarà pronta nei primi giorni di novembre. Proprio nel documento ufficiale dell’autorità maltese, si evince quanto appena detto ed è una comunicazione che mette fine a numerose polemiche in merito alla diatriba con la prima compagnia di navigazione maltese, la Virtu Ferries. Resta da comprendere come la Ponte Ferries risolverà anche la situazione legata alla vendita dei biglietti, iniziata tempo prima rispetto all’acquisizione delle autorizzazioni e permessi per ormeggiare sia a Malta, ma anche nella vicina Augusta.