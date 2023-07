“TWO ME”, il nuovo singolo di Emiliano Torrisi

"Il brano “TWO ME” racconta di quel duplice carattere dell’io che, in qualche modo, ci accomuna tutti. Ciascuno di noi convive con due differenti sfaccettature della propria personalità. Per un verso insicuri e fragili, un po’ come bambini bisognosi di essere tenuti per mano, per altro verso, coraggiosi e determinati nell’affrontare le sfide della quotidianità", spiega il cantante catanese Emiliano Torrisi. .

"“TWO ME” si propone di rappresentare la relazione esistente tra questi due aspetti della personalità. Nella prima parte del brano, l’IO insicuro prevale su quello forte e risoluto, imponendosi come un limite ed ostacolandone ogni tentativo di azione. La voglia di mettersi alla prova ed il desiderio di crescere e di migliorarsi sono, così, costretti immobili in una sorta di “comfort zone”, in cui chi non vuole correre rischi non ottiene nulla", continua Emiliano.

Tuttavia, nella seconda parte del brano, l’Io impavido, mosso dallo spirito di rivalsa, affronta le proprie insicurezze, mostrando all’IO più fragile come fronteggiare le difficoltà che la vita gli presenta. La collaborazione dei due “Io” è la chiave del proprio successo e costituisce il senso più profondo del concetto “l’unione fa la forza”. È un po’ come quando ci alleniamo in palestra e dentro di noi coesistono, da una parte, la stanchezza e la voglia di gettare la spugna e, dall’altra, la grinta e l’ostinazione nel superare i nostri limiti e raggiungere nuovi obiettivi. È in quel preciso istante che l’Io caparbio prende per mano l’Io arrendevole e lo accompagna verso la vittoria.