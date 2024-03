L’otto marzo tutti i giorni, presentato Il documento dell’Uici di Catania

“Ogni giorno è un 8 marzo, insieme si può fare”. Si conclude così il documento redatto della sezione di Catania dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti in occasione della Giornata della Donna. Un documento che vuole essere un’analisi ma anche uno sprone a poter fare di più giorno 8 marzo ma anche e soprattutto tutti i giorni dell’anno.

Non a caso quest’anno l’UICI di Catania ha deciso di non organizzare incontri o manifestazioni per giorno 8 perché sono già tanti quelli in programma in città e affida a queste poche righe le priorità per le donne. Elemento cardine del documento è la quotidianità: quella delle donne che sono anche mo-gli e mamme, di quelle che sono anche caregiver, che presentano una disabilità; e spesso tutti questi elementi sono presenti nello stesso soggetto che deve poter contare su una serie di servizi e aiuti che spesso mancano.

Ecco perché l’UICI etnea da anni porta avanti diverse iniziative atte a sostenere le donne sviluppando negli anni una apertura a 360 gradi e manifestando la volontà di partecipazione civile e offrendo alla città servizi e attività. Ad esempio lo sportello di ascolto per le donne vittime di violenza - in collaborazione con l’associazione Thamaia onlus - presso la struttura di via Braille. E poi ancora le iniziative per la parità di genere, per aiutare i figli con difficoltà, le iniziative inclusive e i protocolli con le istituzioni per migliorare la vita dei cittadini. “Sono particolarmente orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto in questi anni - dice la presidente dell’UICI di Catania Rita Puglisi - e che continuiamo a fare nell’interesse di tutti, dai più piccoli ai più grandi. Un lavoro che non è confinato alle mura della nostra sede ma che ha importanti ripercussioni sul territorio. Ci battiamo, infatti, per una serie di possibili-tà che a tutti devono essere garantite, diritti imprescindibili che qualcuno a volte dimentica. Noi ci siamo domani ma ci siamo ogni giorno”, conclude la presidente.