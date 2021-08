Vaccinazione di prossimità, punto mobile al centro commerciale “Porte di Catania”

Il punto mobile vaccinale dell’Ufficio emergenza Covid di Catania oggi pomeriggio e domani sarà a “Porte di Catania” dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Titolari, dipendenti e clienti del centro commerciale avranno la possibilità di vaccinarsi. Sarà allestita un’area anamnesi e un’area per l’attesa post vaccino. L’iniziativa voluta dalla presidenza della Regione e dall’assessorato regionale della Sanità è coordinata dall’ufficio emergenza Covid di Catania. La direzione commerciale del centro ha deciso di dare ad ogni vaccinato un coupon omaggio per partecipare al concorso per vincere gift card da 10, 20 o 50 euro, utilizzabili nei negozi del centro commerciale. Il punto mobile, con medici e informatici, oltre a fare i vaccini fornirà anche informazioni. Chi vorrà potrà chiarire dubbi su vaccini, sintomi, quarantena e green pass.