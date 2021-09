Vaccini a Palazzo degli Elefanti: il 9 settembre la presentazione dell'iniziativa

Il sindaco Salvo Pogliese e il commissario per l'emergenza covid Catania, Pino Liberti, incontreranno la stampa per promuovere l'avvio della tre giorni di campagna vaccinale nell'hub allestito in municipio

Giovedì 9 settembre alle ore 10, nella corte di Palazzo degli Elefanti, il sindaco Salvo Pogliese e il commissario per l'emergenza covid Catania, Pino Liberti, incontreranno la stampa per promuovere l'avvio della tre giorni di campagna vaccinale nell'hub allestito in municipio. Il sindaco ha infatti dato la disponibilità per un punto vaccinale nei locali dell'Ufficio relazioni con il pubblico, con ingresso dalla corte di Palazzo degli Elefanti, per offrire un'opportunità in più ai cittadini di accedere alle somministrazioni del siero Pfizer per combattere l'epidemia virale.

"E' un modo non solo simbolico - ha detto il sindaco Salvo Pogliese - per invitare i nostri concittadini affinché chi non si è ancora vaccinato lo faccia. Comprendiamo la paura, il desiderio di essere informati, ma è ancora più importante utilizzare questo importante strumento sanitario per combattere il maledetto virus che da troppo tempo aggredisce le nostre vite e la nostra economia. Rivolgiamo anche un appello speciale a chi lavora come dipendente negli uffici pubblici o sotto il controllo pubblico perché approfitti dell'opportunità di questo ulteriore hub temporaneo e avvii o completi il ciclo vaccinale".

Per consentire lo svolgimento della campagna vaccinale in municipio e la sanificazione dei locali a chiusura dell'hub, da giovedì 9 a lunedì 13 settembre l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, in piazza Duomo, rimarrà chiuso ma attiverà sportelli da remoto, raggiungibili attraverso le linee telefoniche 095 7423216, 095 7423217, 095 7423218, 095 7423327, 095 7423383, mentre non sarà attivo il numero verde 800887077. Gli uffici del Protocollo generale di piazza Duomo saranno chiusi al pubblico per disinfezione sabato 11 settembre.