In Sicilia è ancora open day: per 3 giorni vaccini Pfizer e Moderna agli over 60 senza prenotazione

Tornano gli "open day" vaccinali in Sicilia. Da domani 20 giugno a martedì 22 giugno porte aperte, senza prenotazione quindi, in tutti i centri dell'Isola per le persone con più di 60 anni che vorranno ricevere il vaccino a mRna (Pfizer e Moderna) e per le persone con fragilità di qualsiasi età. L'iniziativa, che è rivolta a chi non ha ancora ricevuto la prima dose, è stata decisa dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per accelerare ulteriormente la campagna d'immunizzazione nell'Isola. Intanto agli under 60 che, dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca, non vogliono in alcun modo fare il mix di vaccini verrà garantita l’opportunità e la libertà di avere la seconda dose sempre di AstraZeneca con il consenso informato. Un'autonomia di scelta anticipata ieri dal premier Draghi in conferenza stampa e poi ufficializzata da una circolare del ministero della Salute. La "sfida principale", aveva spiegato il presidente del Consiglio, "non è vaccinare i dodicenni e i tredicenni" ma "andare a cercare tutti quelli di cinquant'anni che non si sono ancora vaccinati". Si tratta di più di due milioni di persone, ha detto Draghi, "e sono quelli che si ammalano e si ammalano in maniera grave e devono essere vaccinati".